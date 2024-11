INTERVJUU Tsihhanovskaja: meid pole tarvis Venemaaga ühte patta panna

Kodumaal tagaselja vangi mõistetud Tsihhanosvkaja, kes elab ja töötab eksiilis Leedus, ütleb, et võitlus Aljaksandr Lukašenka režiimi vastu käib põranda all, sest tänavatel meele avaldamisest pole Valgevenes midagi kasu.

Varsti on Valgevenes jälle Lukašenka «valimiste» tsirkus (Valgevenes toimuvad 26. jaanuaril nn presidendivalimised, välisminister Margus Tsahkna ütles, et Eesti ei kavatse neid valimisi tunnustada – toim). Kas Valgevenes on veel kedagi, kes pole vangis ega lahkunud, vähemalt keegi, et võib-olla isegi mitte vastupanu osutada, aga vähemalt vastu hääletada?

Hääletamine ei otsusta niikuinii midagi, sest keegi ei hakka Valgevene hääli lugema, neid pole kunagi loetud.

Kas keegi saab midagi teha? Jah, neid on miljoneid, lihtsalt praegu inimesed ei saa end vabalt väljendada, arvestades repressioonide taset Valgevenes. See on tõeline GULAG, nagu Stalini ajal: inimesed heidetakse sõna otseses mõttes kõige eest vanglasse. Solidaarsusest on saanud kuritegu: vanglasse saadetakse juba poliitvangide lastele kingituste toomise pärast. Välismaal viibivate aktivistide sugulased pannakse vangi ja omand konfiskeeritakse.

Paljud arvavad, et võitlus diktatuuri vastu toimub siis, kui inimesed on tänaval. Keegi ei näe, mis toimub põranda all. Valgevenes on sissisõda: töötavad küberpartisanid ja toimuvad arvukad allumatuse ja diversiooniaktid. Neid ei saa aga avalikkusele näidata.