Ida-Saksa liidumaades sünnivad liidud Putini-meelsete ja NATO-vastaste vasakäärmuslastega

Postimehega rääkinud Ida-Saksamaalt pärit Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi doktorandi Anselm Schmidti sõnul on BSW vasakpoolne, kuid ägedalt natsionalistlik partei, mille keskmeks on isikukultus ja populism. «Kuid põhirõhk on Venemaal, mis oli ka koalitsiooniläbirääkimistel põhiküsimus. Nad tahavad joonduda [Vladimir] Putini Venemaaga ja sellepärast on Saksimaal probleeme koalitsiooni loomisega, sest seal nõudis [BSW] parteijuht, et koalitsioonilepingusse kirjutatakse midagi Ukraina kohta, kuigi sellel ei ole liidumaa tasandi koalitsioonilepingus kohta,» seletas Schmidt.