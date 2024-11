AK Kannibalism ja soomusautod. Mehhiko ühe kõige julmema narkokartelli lugu

Nagu kombeks, lükkas kuritegeliku ühenduse juhi surm 29. juulil 2010 veerema võimuvõitluse lumepalli. Kui varem Nacho ajal oli Milenio kartell olnud Sinaloale lojaalne, siis nüüd need sidemed katkesid. Sinaloa kartellis endas oli juba pikemat aega tunda tugevaid sisepingeid, moodustunud oli kaks suuremat gruppi.

Üks neist oli La Resistencia, kes lõi pärast Nacho surma liidu ühe brutaalseima ja kardetuima kartelliga – Los Zetasega. Los Zetas on tuntud oma šokeerimistaktikate poolest, üritades nii kontrolli saavutada ja hirmu külvata. Nende arsenali kuulusid nii peade mahalõikamine, avalikud poomised kui ka surnukehade rahvale eksponeerimine. Et sellise grupeeringu territooriumi eest võitlema asuda, on vaja vaprust ja julmust.