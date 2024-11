Kiljuneni tagandamiseni viis avalikuks tulnud parlamendis filmitud video, kus väliskomisjoni juht ütles oma külalistele Soome venekeelseid elanikke esindavast ühendusest Aleksanterinliitto, et jätkuv idapiiri suletunahoidmine on inimõiguste rikkumine. Suvel hääletas Kiljunen parlamendis uue piiriseaduse poolt, öeldes, et ta lootis, et see viib idapiiri uuesti avamiseni, mida pole aga juhtunud, vahendas Yle.