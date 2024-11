Briti parlament liikus sammu võrra edasi eutanaasia seadustamise poole

Tänane hääletus ei tähenda, et eelnõu võetakse vastu ja see saab seaduseks, vaid lubab jätkata parlamendis eelnõuga edasiminekut. Eelnõu poolt hääletanutest 234 olid leiboristid, sealhulgas hääletas poolt peaminister Keir Starmer, selgus parlamendi hääletusandmetest. Starmeri valik ei ole üllatus: juba 2015. aastal, kui eelnõu üle viimati arutati, hääletas ta poolt, kirjutas BBC.

Eelnõu poolt hääletanud parlamendi tervishoiukomisjoni esimees, liberaaldemokraatliku partei liige Layla Moran ütles, et hääletuse läbimine lubab jätkata debatti ühiskonnas. «Ma olen rahul, et see läks läbi,» rääkis ta BBC-le, ent toonitas siiski, et märkimisväärne osa parlamendiliikmeid hääletas eelnõu vastu. «Inimeste välja toodud muresid tuleb võtta äärmiselt tõsiselt ja nüüd on aeg, et tegeleksime heas usus ja jätkaksime neid väga lugupidavaid arutelusid,» tõdes Moran.​