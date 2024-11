Ivanka ja Jared jätsid Valge Maja selja taha ja alustasid uut elu Miamis. Eric juhib pereäri. Tiffany abiellus. Barron on New Yorgi ülikoolis tulevikulootust andev strateeg.

46-aastane Donald Trump jr on leidnud poliitilise mõjujõu ja isikliku varanduse, hoides elus Make America Great Again (MAGA) liikumist, mille tema isa algatas. Tal on mitmeid konservatiivsele sihtrühmale suunatud ärisid, alates kirjastamisettevõttest kuni taskuhäälingu ettevõtteni, millega ta teenib aastas seitsmekohalise summa. Forbes hindas hiljuti Trump juuniori vara väärtuseks 50 miljonit dollarit, mis on suuresti saavutatud tänu tema isa poliitilisele karjäärile pärast 2021. aasta 6. jaanuari.