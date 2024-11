«Mul ei ole selle küsimuse osas midagi öelda,» vastas Kremli kõneisik Dmitri Peskov pärast seda, kui temalt päriti, kas Süüria president on Venemaal.

Mitu Vene Telegrami kanalit väidavad, et Assad saabus neljapäeval Moskvasse, kus ootab kohtumist diktaator Vladimir Putiniga. Väidetavalt on Süüria riigipea seadnud end ühes perega sisse Moskvas asuvas Four Seasonsi hotellis.