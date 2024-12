«Reservpolkudes on saavutatud tõsiseid edusamme. Just seal õpetatakse välja sõjalisel erioperatsioonil osalemiseks vabatahtlikult lepingu sõlminud sõjaväelasi. Seitse selleks moodustatud instruktorite ja kaheksa erialaväljaõpperoodu on koolitanud üle 300 000 sõjaväelase,» kirjutas Buvaltsev ajalehes Krasnaja Zvezda ilmunud artiklis, milles võeti kokku Venemaa relvajõudude lahingukoolituse 2024. aasta tulemused.