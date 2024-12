KOMMENTAAR Hulk põhjuseid, miks Gruusia proteste võib nüüd saata edu

Pärast seda kui Gruusia peaminister teatas eelmisel neljapäeval, et liitumisprotsess Euroopa Liiduga peatub, on järgnenud see, mis järgnema pidi. Ilmselt aga ei osanud sellise ulatusega meeleavaldusi ette näha isegi opositsioon, mis ei tunnista 26. oktoobril toimunud parlamendivalimiste ametlikke tulemusi.