Iraani toetatud Iraagi relvarühmitused läksid appi Süüria mässuliste edasitungi peatama

Džihaadirühmituse Hayat Tahrir al-Sham juhitud mässulised alustasid kahesuunalist rünnakut Aleppole ja liikusid Idlibi ja naaberprovintsi Hama ümbruse maapiirkondadesse. Eile teatasid mässulised, et liiguvad Hama linna suunas.

Valitsusväed rajasid Hama põhjaosas kindlustatud kaitseliini, et püüda peatada mässuliste edasitungimist, samal ajal kui hävitajad pommitasid pühapäeval mässuliste käes olevaid piirkondui. Täna teatas Süüria sõjavägi, et nende õhurünnakud koos Venemaa omadega on viimase 24 tunni jooksul tapnud 400 mässulist. Samuti valmistuvat valitsusväed mässuliste piiramiseks Aleppo, Hama ja Idlibi maapiirkonnas.