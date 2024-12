ÜLEVAADE Gruusia valitsus paiskas ELi toetajate vastu politseiterrori

Vägivalla tase, väljaastumiste ulatus ja kodanikuallumatuse meeleolud viitavad sellele, et protestid võivad kvalitatiivselt muutuda, sõnas Gruusia endine suursaadik ELi juures Natalie Sabanadze. «Võib-olla arvas [valitsus], et inimesed kardavad, kuid see ei ole nii,» lausus Sabanadze BBC-le. «Kodanikuühiskonna aktivistid läksid rahvusringhäälingu juurde, võtsid selle üle ja tungisid ülekantud otsesaatesse. Olen seda varemgi näinud – Gruusias revolutsiooni eel [2003. aastal].»