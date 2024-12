Soome ja Rootsi vahelised kiudoptilised sidekaablid tehti ilmselt katki kogemata, ütles Soome transpordiamet Traficom teisipäeval. «Tundub, et mõlemad kaablid lõigati läbi ehitustööde käigus,» ütles Traficom ja lisas, et nüüdseks on need parandatud.