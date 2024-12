HAISEV PROTEST Läti põllumehed kuhjasid ministeeriumi ette veisesõnnikut

Ühendus avaldab meelt ministeeriumi plaanide vastu tõsta toidu- ja veterinaarameti (PVD) tasusid ning kehtestada ekspordimaks veistele, märgiti sotsiaalmeedias. Jagati ka pilti põllumajandusministeeriumi hoone ette toodud sõnnikukuhjast ning mitmest plakatist, kirjutas Läti ringhääling LSM.

​Ühenduse nõukogu esimees Raimonds Jakovickis ütles, et muudatused suruti läbi ilma sektoriga rääkimata ning võtmata arvesse, millist mõju avaldavad need konkurentsivõimele Euroopas.

«Reegleid lugedes on selge, et see on häbematu katse suurendada PVD eelarvet, suurendades mitu korda eksporditavate loomade sertifikaatide väljastamise hinnakirja ja kehtestades uue tasu. Me ei toeta seda, kuna sellele muutusele ei ole loogilist õigustust,» sõnas Jakovickis.

Veisekasvatajad tõid välja, et viimastel aastatel on veterinaarameti inspektorite töö eksportijate arvelt märkimisväärselt vähenenud, kuna süsteemi on digitaliseeritud ning suurem osa tööst tehakse põllumeeste endi poolt juba ära. Kõigile veistele alates kolmekuuseks saamisest kehtestatavat tasu ei toetata, kuna sellel on märkimisväärne mõju sektori konkurentsivõimele Euroopas.

«Ma tahaksin rõhutada, et ei Eesti ega Leedu ole kehtestanud lisatasusid eksportloomadele. Lätis põhineb lihakasvatus peamiselt ekspordil, mis tähendab, et maksu kehtestamine sõna otseses mõttes ohustab sektori elujõulisust,» rääkis Jakovickis, kes rõhutas veel kord, et ministeerium on teinud muudatusi karjakasvatajatega nõu pidamata.