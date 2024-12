Oktoobris ütles Moskvitina, et rasedad naised hakkavad saama patriarh Kirilli kirju riiklikes naiste nõustamiskliinikutes 16 Venemaa piirkonnas, välja arvatud Moskvas.

Kirikujuhi läkitus on osa nn toetuskaustikust rasedatele, kus on lisaks tema kirjale veel ka sõnumeid piirkondlikelt kuberneridelt ja kohalikelt usutegelastelt ning loetelu uutele emadele pakutavatest rahalistest toetusmeetmetest.

«Te elate praegu erilisel ajal, mil toimub suur Jumala ime: uus inimene valmistub tulema maailma,» on väidetavalt patriarhi läkituses kirjas. «Lapse sünni ootamine on alati täis nii ärevust kui ka rõõmu. Aga nagu ütleb meie Issand Jeesus Kristus: «Ärge muretsege ega kartke oma südant.»»

Moskivitina väitel aitas tema algatatud pilootprojekt 2022. aastal vähendada Mordva vabariigis abortide arvu 42 protsendi võrra, kirjutas The Moscow Times.

Venemaal on sündimus drastiliselt vähenenud. Rosstati andmetel sündis Venemaal 2023. aastal 1,264 miljonit last. Viimati oli sedavõrd väike näitaja rublakriisiaegsel 1999. aastal, mil sündis oli 1,214 miljonit last.