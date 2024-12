Venemaa asus okupeeritud Ukraina aladelt Ukraina lapsi küüditama juba invasioonisõja alguses 2022. aasta veebruaris. Nüüd selgus, et Putini otsese juhtimise all oleva õhu- ja kosmosejõudude sõjaliseks transpordiks mõeldud lennukid viisid 2022. aasta maist oktoobrini vähemalt kaks rühma lapsi Ukrainast Venemaale.​ Aruandes öeldi, et selleks kasutati presidendi administratsiooni juurde kuuluva presidendi vara haldamise osakonna hallatavat õhumasinat, vahendas Reuters.