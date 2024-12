Helsingi külje all asuva Iso Omenan kaubanduskeskuse K-Citymarketi toidupoe külastajad said hiljuti võimaluse pista korvi ka Ukraina õlut nimega Putin Huilo, mille punast värvi sildil istub vaid mütsi kandev Putin, kelle kõige intiimsemad kehaosad on ära udustatud. Tema põlvel on endine president Dmitri Medvedev, kes praeguses rollis julgeolekunõukogu aseesimehena levitab ennekõike valjuhäälselt Kremli propagandat. Putini kõrval seisab aga Potsataja kostüümis Ukraina endine venemeelne president Viktor Janukovõtš, käes silt tekstiga: «Ma olen seaduslik! Ma olen elus!».