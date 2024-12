Gruusia valitsuse otsuse mõistavad hukka ka diplomaadid ja diasporaa

Gruusia Eesti saatkonna endine asejuht Tamara Mikaberidze, kes töötab praegu projektijuhina Majanduspoliitika Uurimiskeskuses, ütles, et tegu oli viimase legitiimse võimalusega kuulutada valimised ametlikult ebaseaduslikuks. «Hetkel on meie jaoks alles jäänud vaid võimalus tulla tänavatele ja võtta protsess enda kätte. Selle juures on rahvusvaheline toetus äärmiselt tähtis,» ütles Mikaberidze ning tänas Eesti valitsust ja rahvast toetuse eest.

Tema sõnul on aina kasvatate protestidega liitunud ka inimesi, kes varem valitsust toetasid, uskudes, et liigutakse ELi poole. «28. novembril, kui Gruusia Unistuste esindaja, nn peaminister, teatas avalikult, et ELi integratsiooni protsess peatatakse, said kõik aru, et neile on valetatud,» seletas Mikaberidze.