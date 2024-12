Leedu välisministeerium teatas reedel pressiteates, et saadab riigist välja ja kuulutab persona non grata’ks ehk soovimatuks isikuks kolm Hiina Rahvavabariigi diplomaati. Leedu palus neil lahkuda riigist järgneva nädala aja jooksul, kuid ei täpsustanud väljasaatmise põhjust. Põhjenduseks toodi vaid Viini konventsiooni ja Leedu seaduste rikkumine. Lihtsustatult määratleb Viini konventsioon sõltumatute riikide vaheliste konsulaarsuhete raamistiku. Leedu välisministeerium lisas, et teiste Hiina diplomaatide saatus otsustatakse lähitulevikus.