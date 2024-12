«Esitasime kiirelt ette valmistatud tagandamiseelnõu,» ütlesid kuue opositsioonipartei esindajad, kelle hulgas on ka peamine opositsioonijõud Demokraatlik Partei, pressikonverentsil.

Opositsioon lisas, et arutusel on veel küsimus, millal tagandamine hääletusele panna, ent see võib varemalt juhtuda sel reedel.