Helsingi kesklinnas asuval ajaloolisel Senati väljakul peetakse kaunist jõuluturgu ja käib tore pühade-eelne melu, ent see koht on parim paik ka pikanäpumeestele, vahendas Soome rahvusringhääling.

Toomkiriku esine kesklinn on muutumas n-ö varaste paradiisiks nagu see on ka kõigi teiste üleilmsete vaatamisväärsuste puhul samamoodi. Kuna Senati väljakul liigub kõige enam turiste, siis just nood meelitavadki oma rõõmsa ja pead laiali olekuga taskuvargaid ligi.