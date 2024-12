Uus Putini-Lukašenka viisapakt ähvardab migrantide survega

Nimelt võib selline samm Euroopa Komisjoni hinnangul suurendada survet Venemaa ja Valgevene piiridel asuvatele ELi riikidele. Varem on nii Valgevene kui Venemaa kasutanud migrante oma naabritega hübriidsõja pidamiseks ja üldse segaduse tekitamiseks ELi idapiiril, vahendas EUobserver.

«Enam kui 90 protsendil Poola ja Valgevene piiri ületavatel sisserändajatel on Venemaa viisa,» ütles Euroopa Komisjoni kõrge ametnik Beate Gminder eile europarlamendi kodanikuvabaduste komisjoni ees.

Gminder nentis, et paljud kolmandate riikide kodanikud saavad hõlpsasti endale Venemaa üliõpilas- või turistiviisa. Alates 8. detsembrist aga tunnustavad Venemaa ja Valgevene teineteise poolt väljaantud viisasid. Taoline viisapakt tähendab seda, et kõik Venemaale lubatud välisriikide turistid saavad reisida ka Valgevenesse.

«Loodan, et selle dokumendi jõustumisega tiheneb rahvusvaheline suhtlus,» kommenteeris üks Valgevene riigiametnik viisalepingu sisu. 2024. aasta 11 esimese kuuga on Valgevenest ELi riikidesse üritanud ebaseaduslikult siseneda ligi 8000 pagulast. See arv on Euroopa Komisjoni andmete järgi 66 protsenti suurem kui 2023. aasta sama perioodi näitaja.

Soome piirile on surve vähenenud pärast seda, kui põhjanaabrite piir Venemaaga suleti. Soomes on sel aastal varjupaigataotluse esitanud vaid 36 inimest, kirjutas EUobserver, lisades, et 2023. aastal oli Venemaalt tulnud pagulasi ligi 1200.