KARMO TÜÜR Igaüks on kaitseminister

Kuid veelgi enam on muutunud laiem raamistik, mis puudutab mitte ainult vahetult mundrikandjaid või riiklike poliitiliste otsuste langetajaid. See puudutab ka inimesi, kes ei pea ennast tihtilugu poliitikast huvitatuks, ammugi mitte militaariasse puutuvaks.

Seitse aastat tagasi kirjutasin loo «Igaüks on välisminister», mille peamine sõnum oli: «Ettekujutus rahvusvahelistest suhetest kui millestki kõrgest ja kaugest, mida ajavad ainult riigid ja nende ametlikud esindajad, on illusioon. Tegelikult on rahvusvaheliste suhete võrgustik mitu korda tihedam ja mitmekesisem, meenutades pigem kohevat ja kaharat kolmemõõtmelist neuronvõrgustikku, mitte kahemõõtmelist ämblikuvõrku.»