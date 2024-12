Suurbritannia relvajõudude juhataja admiral Tony Radakin ütles eileõhtuses avalduses, et maailma ähvardab kolmas tuumaajastu. Ta hoiatas, et Venemaa, Hiina, Iraan ja Põhja-Korea kujutavad endast ähvardust, ning tõstis Pekingi esile kui erilise proovikivi.

Aastakümneid ei peetud Hiina tuumaohtu märkimisväärseks, kuid nüüd arvatakse, et Peking suurendab oma tuumarelvastust kiiremini kui ükski teine maailma riik. 2030. aastaks on Hiinal sama võimas tuumaarsenal kui USA-l ja Venemaal, vahendas The Telegraph.