Vene armees teeninud Läti kodanik istub kohtupinki

Julgeolekuteenistus (VDD) algatas kaheksandal oktoobril kahtlusaluse suhtes kriminaalmenetluse, mille aluseks on kriminaalseadustiku artikkel 95 lõige 1, vahendas LSM. See õiguslik alus näitab, et isik on rikkunud riigi julgeoleku mõttes olulist põhimõtet ja vaatamata keelule astunud Venemaa armee ridadesse.