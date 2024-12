Austraallased üritavad mustade kerade nuhtlusest pääseda

Austraalia liivarannad on täis rohelisi, halle ja musti palle ning kohalikke ja turiste hoitakse randadest eemal, kirjutas The Guardian. Kõikjale on paigutatud hoiatussildid. Randu peetakse saastunuteks. Ujuma ja liivale peesitama saavad austraallased minna alles siis, kui koristustööd on lõpetatud.

See hõlmab eelkõige populaarseid Coogee ja Gordons Bay randu Austraalias. Esialgu ei ole mustade pallide kogus suur ja olukord on suudetud kontrolli alla saada. Kerad on kogutud erinevates sektorites hunnikuteks kokku.

Viimased kaldale paisatud kerad jõudsid sinna üleeile. Oktoobris märgati seda kummalist rämpsu esimest korda ja siis tekitas see hämmeldust ka keskkonnateadlastel. Esialgu kahtlustati, et tegemist on naftajäätmetest tekkinud moodustisega, mis jõudsid randa mõnelt lekkivalt kaubalaevalt.

Black balls found on Sydney beach https://t.co/JdPuHBsqyf pic.twitter.com/KQXlIUOi2V — Mothership (@ MothershipSG ) October 16, 2024

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli (UNSW) teadlaste meeskond avastas aga oktoobri keskel, et mustad pallid, mis mingil hetkel arvati olevat ka tõrvast, on tegelikult pallid, mis koosnevad inimese väljaheitest, metamfetamiinist, juustest, rasvhapetest ja toidujäätmetest sadade muude segadusttekitavate ainete hulgas.

«Need lõhnavad täiesti vastikult, nad lõhnavad hullemini kui kõik, mida olete kunagi haistnud,» ütles juhtivuurija dotsent Jon Beves CNNile.

New Post: Sydney Mysterious Black Balls News: Coogee Beach Closure Due to Pollution https://t.co/9C7d4jdkVy pic.twitter.com/wife6ceX1O — Wikikiki (@news247live_ off ) October 19, 2024

Kohalikud veepuhastusjaamad ja jäätmehoidlad on aga üle vaadatud ning nende toimimises probleeme leitud pole, viitas The Guardian. Seega jääb endiselt müsteeriumiks, et kust kohast see saaste pärit on. Puhastustöödel löövad kaasa ka kohalikud elanikud.