KOMMENTAAR Netanyahu vahistamismääruse täitmata jätmine viib Putini vahistamismääruse täitmata jätmiseni

Eesti on põhiseadusega andnud rahvusvahelisele õigusele ja rahvusvahelistele lepingutele väga olulise koha meie õiguskorras. Väikeriigid näevad rahvusvahelises õiguses kaitset oma suveräänsusele ja iseseisvusele. Rahvusvaheline õigus saab aga täita oma rolli kaitsekilbina vaid juhul, kui riigid täidavad rahvusvahelise õiguse reegleid igas olukorras, mitte ainult siis, kui see on poliitiliselt või ideoloogiliselt mugav või lihtne.