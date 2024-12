ÜLEVAADE Raport paiskas õhku järjekordsed süüdistused Gaza genotsiidis

Amnesty International võttis fookusesse ajavahemiku eelmise aasta 7. oktoobrist tänavu juulini. 212 Gaza sektori elanikuga, aga ka ametivõimude esindajatega tehtud intervjuudele, Iisraeli valitsuse ja sõjaväe avaldustele ning foto- ja videomaterjalidele tuginedes väitis organisatsioon, et kümne kuuga tappis ja vigastas Iisraeli sõjavägi Palestiina äärmusrühmituse Hamas äkkrünnaku järel alustatud rünnakuoperatsioonidega kümneid tuhandeid palestiinlasi, nende seas tuhandeid lapsi. Gaza sektori 2,2 miljonist elanikust on 90 protsenti olnud sunnitud oma kodudest lahkuma, paljud neist on pidanud mitu korda piirkonnas pelgupaika otsima.