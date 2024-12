Vene välisminister kostitas OSCEd sõitlussõnavõtuga

Kuulama jäänud said osa Lavrovi sõitlussõnavõtust. Vene välisminister leidis näiteks, et tankitõrjerelvad ja okastraat Ukrainas on külma sõja reinkarnatsioon, millel on sel korral märksa suurem oht muutuda kuumaks sõjaks. Samuti nimetas ta lääne pingutusi Ukrainas katseks hoida Venemaa maas ja alistada nad lahinguväljal.