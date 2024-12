AK Läti Rail Balticu probleemide juured peituvad ametnike salatsemises

Aastaid kestnud salatsemise tõttu ei ole Läti avalikkus pääsenud Rail Balticu projekti eelarvele ligi. 26. novembril otsustas valitsus, et Rail Balticu põhitrass ehitatakse välja 2030. aasta lõpuks, ühendades riigi nii Leedu kui ka Eesti raudteevõrgustikuga, kasutades vaid üht rööpapaari. Avalikkuses on aga tekitanud pahameelt, et Riia sissesõitu esialgu välja ei ehitata ja pealinn ühendatakse Rail Balticu trassiga olemasoleva Salaspilsi raudteeühenduse kaudu.