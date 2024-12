Saksa arsti kahtlustatakse 40 patsiendi tapmises

Palliatiivse ehk elu ohustava haigusega inimeste raviga tegelev Berliini arsti kahtlustati esialgu nelja inimese tapmises, seejärel kaheksa ning nüüdseks juba neljakümne inimese tapmises. «Patsientide toimikute läbivaatamine on käimas,» ütles Berliini prokuratuuri pressiesindaja Sebastian Büchner uudisteagentuurile dpa. Seejuures uuritakse veel, kui palju inimesi arst kokku tappis. «See, kas ja kui palju on veel võimalikke juhtumeid, on osa käimasolevast uurimisest,» vahendab Tagesscahu Büchneri sõnu.