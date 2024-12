«Kui me räägime eesmärkidest, siis jääb revolutsiooni eesmärgiks selle režiimi kukutamine. Meie õigus on kasutada selle eesmärgi saavutamiseks kõiki olemasolevaid vahendeid,» tõdes al-Jolani.

«Režiimi lüüasaamise seemned on alati olnud selle sees... iraanlased püüdsid režiimi taaselustada, ostes talle aega, ja hiljem püüdsid ka venelased seda toetada. Aga tõde jääb: see režiim on surnud,» märkis endistest al-Qaeda liikmetest moodustunud mässuliste rühma Hayat Tahrir Al-Shami liider.