Balti riikide ja Poola presidendid tegid Gruusia kohta ühisavalduse

«Arvestades, et Euroopa Liiduga lõimumine on Gruusia põhiseaduslik eesmärk, väljendame sügavat pettumust Gruusia valitseva partei Gruusia Unistus hiljutise otsuse üle peatada Euroopa Liiduga ühinemiskõnelused kuni aastani 2028. See otsus on tõsine tagasilöök Gruusia rahva Euroopa integratsiooni püüdlustele,» kirjutasid riigipead ühisavalduses.