Briti luurel ei jagu Vene ohu tõrjumise kõrvalt jaksu terroristidel silma peal hoidmiseks

Ühendkuningriigi julgeolekuteenistuse MI5 juht Ken McCallum tunnistas avalikele teenistujatele suunatud taskuhääligus, et kuna nende luureressursid on piiratud, siis keskendumine vaenulike riikide, sealhulgas Venemaa ohuga tegelemisele on jätnud terrorismivastase võitluse unarusse.