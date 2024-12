Natsitervitused ja vägivald: Soome politsei vahistas iseseisvuspäeva protestidel 41 inimest

Helsingi politsei teatel on endiselt vahi all need, keda kahtlustatakse vägivaldses vastupanus ametivõimudele. Kõnealused kahtlusalused väidetavalt lõid politseinikke ja rebisid nende varustust, samuti uuritakse juhtumit, kus üks meeleavaldaja olla üritanud haarata teenistuja relva, vahendas Yle.