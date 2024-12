DIPLOMAATILINE KÕRVALETENDUS Macron võõrustab enne Jumalaema kiriku taasavamist eraldi Trumpi ja Zelenskõid

Seni pole kindel, kas omavahel vestlevad ka Trump ja Zelenskõi, kud vähemasti üks Ukraina ametnik viitas eile sellisele võimalusele, vahendas AFP. Tegemist oleks Kiievi vaates väga olulise kohtumisega, arvestades, et Trump on vare ärbelnud, et suudab lõpetada Venemaa agressioonisõja 24 tunniga ja tekitanud sellega kartusi, et ta võib sundida Ukrainat tegema Moskvale järeleandmisi.