Andre Iwan ja tema naine kolisid Ida-Saksamaalt Balatoni järve lähistel asuvasse Ungari külakesse mõne kuu eest. 55-aastane endine ehituse juhtivtöötaja Iwan kurtis liiga kõrgete maksude üle kodumaal ja väitis, et sisseränne tegi nad Saksamaal «teise klassi kodanikeks». «Selle poliitikaga, mis on toimunud, koos Angela Merkeli 2015. aasta pagulasinvasiooniga, võis näha, et olukord läheb iga aastaga halvemaks ja halvemaks,» ütles Iwan uudisteagentuurile Reuters.