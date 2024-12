Assadi pagemist kinnitasid ka mässulised, kutsudes välismaal elavaid kodanikke naasma «vabasse Süüriasse» ja öeldes, et Damaskus on «türannist» vaba.

«Türann Bashar al-Assad on põgenenud» ja «me kuulutame Damaskuse linna vabaks», postitasid mässulised sõnumirakendusse Telegram, lisades, et «pärast 50 aastat kestnud rõhumist Baathi partei valitsuse all ning 13 aastat kuritegusid ja türanniat ... teatame täna selle pimeda perioodi lõpust ja Süüria uue ajastu algusest.»