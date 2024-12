Süüria mässulised teatasid sisenemisest Damaskusesse

Mässulised on teada andnud ka kõigi vangide vabastamisest Damaskuse lähedal asuvast Sednaya vanglast.

Süüria sõda jälgiva vabaühenduse Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus andmeil on kurikuulsast inimeste tapamajana tuntud kinnipidamiskohast põgenenud tuhanded vangid.

Juba varem teatas keskus, et Süüria sõjavägi on lahkunud Damaskuse lennujaamast. Hizbollah' allika sõnul on rühmitus jätnud maha oma positsioonid pealinna ümbruses.

Süüria mässuliste rühmituse Hayat Tahrir al-Sham juht Abu Mohammed al-Jolani andis pühapäeval võitlejaile korralduse mitte läheneda Damaskuse ametiasutustele, öeldes, et need jäävad peaministri kontrolli alla seniks, kuni nad «ametlikult» üle antakse.

«Kõigil sõjalistel jõududel Damaskuse linnas on rangelt keelatud läheneda ametiasutustele, mis jäävad endise peaministri järelevalve alla kuni nende ametliku üleandmiseni,» kirjutas Jolani Telegramis, kasutades oma varjunime asemel kodanikunime Ahmed al-Sharaa ja keelates õhku tulistamise.



Peaminister Jalali ütles Facebookis edastatud pöördumises, et Süüria «saab olla normaalne riik, mis arendab oma naabritega ja maailmaga häid suhteid». «Kuid selle peab otsustama Süüria rahva valitud juhtkond. Oleme valmis tegema sellega koostööd,» lisas peaminister, kelle sõnul ta on «üleandmisprotseduurideks valmis».

Mässulised teatasid pühapäeva hommikul, et «türann Bashar al-Assad on põgenenud» ja kuulutasid «Damaskuse linna vabaks».

«Pärast 50 aastat Baathi rõhumist ning 13 aastat kuritegusid, türanniat ja ümberasustamist teatame täna, et see sünge aeg on lõppenud ja Süürias algab uus ajastu,» teatasid mässulised Telegrami kanalis.