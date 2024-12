Süüria peaminister: Assadi ja kaitseministri asukoht on teadmata

Jalali kinnitas pühapäeva varahommikul videopöördumises, et valitsus on valmis opositsioonile «kätt ulatama» ja andma volitused üle üleminekuvalitsusele.

Süüria riigitelevisioon andis eetrisse videopöördumise, milles rühm mehi teatas, et Assadi režiim on kukutatud ja vangid vanglatest vabastatud. Pöördumise ette lugenud mees lisas, et Damaskuse Vallutamise juhtimiskeskus kutsub kõiki opositsioonivõitlejaid ja kodanikke hoidma «vaba Süüria» institutsioone.

Pühapäeva hommikul kogunesid Damaskuse elanikud mošeedesse ja linnaväljakutele. Sõdurid ja politseinikud on oma kohtadelt põgenenud ja rüüstajad tungisid kaitseministeeriumi hoonesse. Videolõikudelt on näha, kuidas inimesed kõnnivad ringi presidendipalees, osal neist süles taldrikuvirnad ja majapidamisvahendid.

Assadi valitsusele lähedased organisatsioonid on asunud end režiimist distantseerima. Ajalooliselt valitsusmeelne ajaleht al-Watan teatas, et Süürias «avatakse uus lehekülg. Täname jumalat, et sellega ei kaasnenud rohkem verevalamist. Usume, et Süüria on olemas kõigile süürlastele.»