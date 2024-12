Ajal, mil USA sõjaline abi Ukrainale pärast Donalt Trumpi presidendiks saamist jaanuaris on küsimärgi all, toonitab Washington aina tugevamalt, et Ukraina probleemid lahinguväljal ei pruugigi nii väga olla seotud relvanappuse kui uute sõdurite puudusega. «Isegi kui on raha, isegi kui on laskemoona, peavad rindel olema inimesed, kes tegelevad Venemaa agressiooniga,» ütles USA välisminister Antony Blinken sel nädal.

USA on juba pikka aega soovitanud Kiievil mobilisatsiooniiga langetada 18 eluaastale, nagu see on suures osas riikides, samas kui Ukraina on tõrkunud seda tegemast, viidates, et noored on riigi tulevik, sest nad on kasvanud üles väljaspool Vene mõjuvälja ja neid on vaja Ukraina ülesehitamiseks pärast sõda.