VABADUSE HÕNG Süüria kongidest pääsesid välja seal 40 aasta kopitanud poliitvangid

Muammar Al-Ali on otsinud oma venda 39 aastat ning kui ta nägi mõne päeva eest kaadreid segaduses habetunud mehest, kelle mässulised vabastasid Hama vanglast, teadis ta hetkega, et see oli ligi neli kümnendit kadunud olnud Ali.

«Sinu süda ütleb sulle, et see on su vend,» ütles Al-Ali, rääkides uudisteagentuuriga Reuters oma kodus Põhja-Liibanonis. Pere pole seni suutnud videol nähtud mehega ühendust saada ja Hamas viibiv Süüria ajakirjanik ütles neile, et Aliks peetav mees ise on kaotanud mälu ega suuda öelda, kes ta on.