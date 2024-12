Süüria vabaühendus otsib tuhandeid inimesi õõvastavatest maa-alustest kongidest

Vabaühendus teatas ühismeediakanalis X, et on saatnud sündmuskohale viis «spetsialiseerunud erimeeskonda», keda abistab kohapeal isik, kes on vangla plaaniga tuttav, vahendab BBC. Erimeeskondadesse kuuluvad muuhulgas koerteüksused ja hoonete struktuuri lammutamisele spetsialiseerunud üksused.