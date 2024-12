Veetase Ateena veehoidlates on langenud rekordiliselt kuuma suve ja nigela sademehulga tõttu kõige madalamale tasemele enam kui aastakümne jooksul. Põllumeestel on raskusi kastmisega, oma osa veest neelab maastikupõlengute kustutamine ja isegi preestrid on asunud vihma eest palvetama.