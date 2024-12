«Me ründasime strateegilisi relvasüsteeme, näiteks allesjäänud keemiarelvi või pikamaarakette, et need ei langeks äärmuslaste kätesse,» ütles Saar pressikonverentsil.

Saari sõnul on armee ainus huvi see, et kindlustada Iisraeli ja selle kodanike julgeolek, vahendab AFP.