Lapimaal maadlevad turistid ootamatu lumepuudusega

Moilanen ütles, et töötajaid ei ole tulnud vallandada, aga kõige enam on pettunud turistid. «Õhkkond on olnud kuidagi nukker, kohati on inimesed isegi vihased,» tunnistas ta.

Regiooni suurim turismioperaator Lapland Safaris on lumeta talve alguses paremini vastu pidanud kui väiksemad ettevõtted, sest neil on Yle andmetel oma n-ö lumevarud.

«Me ei ole pidanud tühistama ühtegi suuremat programmi, kuigi pikemaid mootorsaani- ja põhjapõdrasafareid on lühendatud,» ütles Lapland Safarise tegevjuht Rami Korhonen.

«Oleme kogunud lund ja laotanud selle olulistele aladele. Viimase 20 aasta jooksul oleme õppinud selleks valmistuma,» laususid Korhonen, lisades, et osa hooajatöölisi on jäänud ametisse ja osa on mujale tööd otsima suundunud.

Turismihooaeg on alles algamas ja rannikualadel on olukord paremini kontrolli all.

Sea Lapland Safarise omanik Päivi Ruotsalainen rääkis, kuidas neil on õnnestunud õhukesel lumel põhjapõtradega sõite korraldada ja mootorsaanisafariteks kohti leida.

Üks piirkonna tipphetk talvel on külmunud Botnia laht, kuigi praegused tingimused takistavad sellele ligipääsetavust. Selles piirkonnas on populaarsed turismitegevused, näiteks jäämurdjate kruiisid Kemi sadamast.

«Sel aastal me niipea jääle seiklema ei pääse,» nentis Ruotsalainen.