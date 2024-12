Bashar al-Assadi režiimi langemine Süürias pakub laialdast kõneainet venekeelsetes Youtube'i kanalites. Lisaks põhilisele arusaamale, et see on tugev löök Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini autoriteedi pihta, toovad ukrainameelsed kommentaatorid esile veel hulga huvitavaid järeldusi.