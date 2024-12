Lõuna-Korea presidendil keelati uurimise tõttu riigist lahkuda

Justiitsministeeriumi immigratsioonitalituse juht Bae Sang-up ütles parlamendi infotunnis, et otsus võeti vastu politsei, prokuröride ja korruptsioonivastase ameti taotluste järel. Seejuures on kokku pandud enam kui 60st prokurörist ja uurijast koosnev meeskond, mis uurib, kas president ja kõrged sõjaväeametnikud võisid toime panna riigipöördekatse. Meeleavaldajad on nõudnud presidendi vahistamist ja opositsioon lubab proovida presidenti uuesti tagandada.