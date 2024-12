36-aastane kolme lapse isa Alaa Dadouch pani al-Assadile süüks isekust, et ta lahkus ilma võimu korrektselt üle andmata, kuid samas väljendas kergendust, et lõpuks on tal õigus kriitikat teha. «Kaks päeva tagasi polnud mul võimalik öelda, et ta on isekas. See olnuks suur probleem,» lausus ta BBC-le. «Kõik on väga teistsugune. Sa saad tõesti hingata, saad ringi kõndida. Võid päriselt oma arvamuse välja öelda. Võid kartuseta öelda, mis sind häirib. Nii et jah, on toimunud muutus. Ma loodan, et see on hea muutus. Kuid me oleme elanud valelootustega 13 aastat.»