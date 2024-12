ÜLEVAADE Süüria režiimi kukutamist juhtinud islamistid püüdsid pikalt näidata võimukõlbulikkust

Vähemalt sõnades lubab praegu Süüria võimupööret juhtiv HTS, mille araabiakeelne nimi tähendab tõlkes Levandi Vabastamise Organisatsiooni, tagada enda võimu all olevatel aladel usuvabaduse ja vähemuste õigused ning mitte kehtestada šariaadiseadusi, kuid mõned eksperdid hoiatavad, et rühmituse tuumaks on endiselt range islamiideoloogia, mis siis et see ei kätke terrorismiplaane.