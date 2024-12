Turistiummikud maalilise Brugge tänavatel panevad kohalike elanike taluvuse proovile

Kuigi tegemist peaks olema ehk aasta kõige turistivaesema ajaga, sest jõuluturudki pole veel avatud, on mõnele ruutkilomeetrile kanalite vahele surutud ajaloolises linnasüdames kohati raske ilma kellegagi külgnemata liikuda ning mõnda kohvikusse maha istumine on lootusetu üritus – veeteid ääristavad rinnatisedki on friikartuleid ja vahvleid nosivaid inimesi tuubil täis. Üksikuid kohalikke võib ära tunda selle järgi, et nad teevad endale jalgrattal raevukalt kella tilistades inimmassis teed.